Un primo tempo ben giocato, una ripresa tutto cuore dove nonostante l'inferiorità numerica il Latte Dolce conserva il vantaggio di 1-0 e batte il quotato Flaminia Civitacastellana. La vittoria porta la squadra sassarese a un solo punto dalla vetta, occupata da Scafatese e Trastevere.

Davvero una prova di carattere per la squadra allenata da Michele Fini, espulso per doppia ammonizione nel finale. I padroni di casa hanno sbloccato il match dopo 6': traversone di sinistra di Tannor e bella incornata di Piredda.

Gli ospiti hanno provato a raddrizzare la gara ma Fisher e Cabeccia sono stati provvidenziali quasi sulla linea sui tiri di Tascini. Poco prima del riposo l'espulsione di Sangarè per un intervento deciso, ma sul pallone, ai danni di Bonugli, che al massimo meritava il giallo.

Secondo tempo tutto in inferiorità numerica, ma le buone uscite del portiere Salvato e il carattere del Latte Dolce è servito per mantenere la vittoria e addirittura sfiorare il raddoppio al 77' quando Tannor ha dribblato due avversari ma una volta in area ha concluso sul portiere.

