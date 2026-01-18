Costa Orientale Sarda show a Ischia: 3-0 e quinto postoGrande vittoria della Cos, che sale a 29 punti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Costa Orientale Sarda cala il tris a Ischia e conquista i primi punti del 2026. Nell’anticipo della terza giornata di ritorno del girone G di Serie D, i sardi si impongono 3-0 allo stadio Enzo Mazzella, travolgendo i campani.
Avvio fulminante della squadra di Francesco Loi, avanti già al 4’ con Castineira. Al 21’ arriva il raddoppio: Galliani svetta di testa su calcio d’angolo e batte Mariani. Nella ripresa, al 29’, Demontis chiude i conti dal dischetto.
Con questo successo la Costa Orientale Sarda sale a quota 29 punti, agganciando momentaneamente il quinto posto in classifica in attesa delle gare del pomeriggio. In campo oggi anche le altre quattro formazioni sarde.