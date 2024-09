Successo per la gara ciclistica amatoriale “Corri per la Vita" a Monserrato, organizzata dalla Associazione Prometeo in collaborazione con l’Associazione ciclistica Gino Mameli e con il Patrocinio del Comune di Monserrato. Si tratta del secondo gran premio ciclistico trapianto e diabete, campagna di promozione della donazione degli organi della Prometeo Aitf.

Presenti i dirigenti della Prometeo, l’ex presidente Pino Argiolas il presidente in carica Giorgio Pavanetto, il vice presidente Stefano Caredda e dil socio Gianni Ottaviano che ha svolto anche le funzioni di medico di gara. Hanno partecipato anche gli amministratori del Comune di Monserrato, Fabiana Boscu, assessore allo Sport, Claudia Lerz assessore ai Servizi Sociali, Ignazio Tidu presidente del Consiglio Comunale, e Raffaele Nonnoi, assessore ai lavori pubblici.

Oltre 30 i concorrenti ai nastri di partenza tra cui un corridore inglese, Geimes Gardner, in vancanza in Italia per la prima volta. A dare il via il presidente della Prometeo, Pavanetto. Qualche giro di prova, tutti in gruppo come avviene nelle kermesse ciclistiche. E’ stato riprensentato il circuito dove negli anni dal 1994 al 2000, Gino Mameli organizzava le gare per corridori professionisti. Per questo è denominato circuito dei campioni.

La corsa. Dopo tre giri, circa 5 chilomentri percorsi, il grande favorito Eros Piras della Donori Bike va in fuga in solitaria. Il corridore di Villasor incrementava il vantaggio nei confronti degli immediati inseguitori. Andrea Pisanu tentava di andare a riprendere il fuggitivo mentre il gruppo viaggiava per quasi tutta la corsa compatto. Ha provato ad uscire dal gruppo pure Paolo Massenti ma senza riuscirci. Quando mancavano 10 giri dei 25 previsti, Piras doppiava addirittura il gruppo ad esclusione di Pisanu, tagliando il traguardo in solitaria. Secondo posto per Pisanu. La volata per la terza piazza è stata vinta da Paolo Massenti davanti a Omar Vargiu, Simone Seguro, l’inglese Geimes Gardener, Pietro Pitzanti, Ciro Comesso, Angelo Olla e Fabio Gargiulo.

Domenica prossima si corre ancora a Monserrato per la Coppa Città di Monserrato – Settimana europea per la mobilità sostenibile e 4° Memorial F.lli Argiolas e Giorgio Serreli.



