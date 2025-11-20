Termina 0-0 la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Promozione tra Arborea e Tonara. Una sfida combattuta, tra due squadre che, a dispetto del punteggio, hanno avuto diverse possibilità per sbloccare il risultato.

Nel primo tempo meglio i padroni di casa, in particolare con Atzeni, andato alla conclusione in diverse occasioni (tra queste anche il palo esterno colpito a fine primo tempo), Orro e Pibiri.

In tutte le circostanze è mancata la precisione o Diallo è stato bravo a salvare la sua porta. Nella ripresa il Tonara si è reso pericoloso con la vivacità di Maccioni e del neo-entrato Ruggeri.

Quest’ultimo, in particolare, è stato il protagonista del rigore assegnato agli ospiti, recuperando palla e subendo il fallo da Cammarota. Dagli 11 metri, però, Trogu si fa ipnotizzare da Stevanato che ribatte la sua conclusione. Nel finale di gara entrambe le formazioni cercano la via della rete: i padroni di casa con Cicu e Serpi, gli ospiti con Ruggeri e Ngambou, Il risultato, però, non cambia.

La squadra che passerà il turno verrà decisa nella gara di ritorno, in programma mercoledì 3 dicembre, a Tonara, con fischio d’inizio alle 18. Domenica, intanto, si ritorna in campo per la 12sima giornata di andata. L’Arborea ospiterà il Calcio Pirri per proseguire la sua striscia positiva; il Tonara attende, invece la visita del Samugheo.

