Tra le gare di ritorno della Coppa Italia di Promozione regionale di Calcio, in programma domani, spicca anche il derby tra Arborea e Terralba. All’andata vinsero i terralbesi per 4-3. Fischio d'inizio alle 17 al comunale “Gino Neri” di Arborea.

La sfida. Sarà una gara aperta a qualsiasi risultato e che si preannuncia piacevole. All’appuntamento arrivano due squadre che attraversano uno stato di forma buono. L’Arborea è reduce da 3 vittorie consecutive in campionato che l’hanno rilanciato in classifica, dopo un avvio nel quale non ha avuto grande continuità di risultati. L’undici allenato da Nicola Battolu ha trovato più spesso la via della rete (8 gol nelle ultime 3 uscite) e una buona solidità difensiva. Il Terralba occupa attualmente la seconda posizione nel girone A, da imbattuta, con 20 punti e a -1 dalla capolista Guspini. La compagine allenata da Daniele Porcu ha la miglior difesa del torneo (assieme allo stesso Guspini) e può contare sulla grande vena realizzativa di Andrea Sanna, autore di 12 reti nelle prime 11 gare tra campionato e Coppa Italia (protagonista anche all’andata con 2 gol).

L’andata. Nella gara giocata lo scorso 15 ottobre fu il Terralba a imporsi per 4-3. Nel primo tempo i padroni di casa andarono in vantaggio con Porru, al 4’, che concluse una bella combinazione offensiva. Momentaneo pareggio di Cicu al 25’ e nuovo sorpasso dei padroni di casa con Atzori un minuto dopo. Il 2 a 2 lo firmo Marco Atzeni al 34’. Nella ripresa ancora Cicu, al 23’, segnò il momentaneo 2-3, prima della doppietta di Andrea Sanna, subentrato, al 32’ e al 49’. L’Arborea dovrà vincere per passare il turno, mentre il Terralba avrà a disposizione 2 risultati su 3. A dirigere la gara sarà Gabriele Dascola della sezione di Cagliari.

