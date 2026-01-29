Sarà la Boreale l’avversaria dell’Iglesias nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. La gara di andata è in programma l’11 febbraio allo stadio Monteponi di Iglesias, mentre il ritorno si disputerà il 18 febbraio a campo invertito.

La formazione laziale ha conquistato l’accesso alla fase nazionale imponendosi nella finale della Coppa Lazio. La Boreale ha superato il Ferentino ai calci di rigore per 7-6, dopo che l’incontro si era concluso sul 2-2 al termine dei tempi supplementari.

Percorso analogo per l’Iglesias che, nella storica finale della Coppa Italia regionale, ha avuto la meglio sul Tempio ai rigori per 5-4, conquistando così uno storico successo.

