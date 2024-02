Si gioca mercoledì il primo turno della Coppa Italia nazionale di Eccellenza.

In campo, alle 15, Ossese-Terracina. La gara di ritorno si giocherà nel Lazio il 21 febbraio prossimo. L'Ossese ha vinto la coppa regionale di Eccellenza.

Da ricordare che la vincitrice della finalissima della fase nazionale accederà alla Serie D.

Grande l'attesa e Ossi: sabato, nell'anticipo di Eccellenza, la squadra ha giocato e perso per 2-0 a Villasimius. Mercoledì è in programma anche il turno infrasettimale di Serie C: alle 18,30 si giocheranno Lucchese-Torres e Olbia-Entella.

