15 ottobre 2025 alle 19:25
Coppa Italia Eccellenza: vincono Iglesias e Uri, pari Villasimius-NuoreseRinviata al 22 ottobre Tempio-Santa Teresa
Si sono giocate oggi le partite di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Pareggio senza reti nella partita di cartello tra Villasimius e Nuorese. Al Monteponi, l’IglesIas supera (2-0) la Ferrini Cagliari. Le reti di Frau e Crivellaro. Vittoria (2-1) in rimonta per l’Atletico Uri contro il Buddusò.
Rinviata per maltempo Tempio-Santa Teresa: si giocherà mercoledì 22 ottobre. Le partite di ritorno si disputeranno il 29 ottobre.
