Villasimius, Tempio e Iglesias accedono alle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Al “Frogheri” di Nuoro, il Villasimius di Antonio Prastaro batte (1-2) la Nuorese, dopo il pareggio senza reti dell’andata, e stacca il biglietto per il turno successivo. I gialloblù sbloccano il risultato al 19’ del primo tempo con Dambros. Nella ripresa, al 35’ il raddoppio firmato da Kiwobo (gran conclusione da fuori area con palla sotto l’incrocio). Al 39’ Cossu accorcia le distanze ma è troppo tardi.

Al Tempio basta una rete di Caversan nella ripresa per espugnare il campo del Santa Teresa e staccare il pass. L’andata era terminata in parità (1-1).

Va avanti anche l’Iglesias che pareggia (2-2) a Cagliari contro la Ferrini. I minerari si erano imposti (2-0) all’andata. La squadra di Murru va a segno con Piras e Salvi Costa. Seguono le reti dei padroni di casa di Lecca e Floris che rendono meno amara l’eliminazione.

In corso Buddusò-Atletico Uri.

