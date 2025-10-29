Si è disputata domenica la prima giornata del Campionato Invernale regionale maschile e femminile a squadre. Ecco i risultati.



Prima Serie maschile.

Tc70 Oristano A-Tc Cagliari A 1-2

Tc Alghero A-Torres Tennis 0-3

Tc Moneta-Tc Terranova A 1-2.



Prima Serie femminile.

Cus Cagliari-Tc Cagliari A 0-3

Sporting Ct Quartu A-Torres Tennis 1-2

Tc Alghero-Tc Terranova A 0-3.

