Si è disputata domenica la prima giornata del Campionato Invernale regionale maschile e femminile a squadre. Ecco i risultati.

Prima Serie maschile.
Tc70 Oristano A-Tc Cagliari A 1-2
Tc Alghero A-Torres Tennis 0-3
Tc Moneta-Tc Terranova A 1-2.

Prima Serie femminile.
Cus Cagliari-Tc Cagliari A 0-3
Sporting Ct Quartu A-Torres Tennis 1-2
Tc Alghero-Tc Terranova A 0-3.

