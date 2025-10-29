Le sfide
29 ottobre 2025 alle 19:26
Tennis, i risultati del campionato invernaleSi è disputata domenica la prima giornata del campionato regionale maschile e femminile a squadre
Prima Serie maschile.
Tc70 Oristano A-Tc Cagliari A 1-2
Tc Alghero A-Torres Tennis 0-3
Tc Moneta-Tc Terranova A 1-2.
Prima Serie femminile.
Cus Cagliari-Tc Cagliari A 0-3
Sporting Ct Quartu A-Torres Tennis 1-2
Tc Alghero-Tc Terranova A 0-3.
