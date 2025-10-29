“Armungia A.S.D. 2005”, si riparte dalla Terza CategoriaNasce la società sportiva che segna il ritorno della passione per il calcio nel piccolo centro del Gerrei
Dopo anni di silenzio calcistico, il pallone torna a rotolare ad Armungia. Nasce l’“Armungia A.S.D. 2005”, nuova società sportiva che segna il ritorno della passione per il calcio nel piccolo centro del Gerrei. Un progetto frutto dell’impegno e dell’entusiasmo di un gruppo di giovani del paese, decisi a riportare questa importante tradizione sportiva nella loro comunità.
L’assenza prolungata della squadra era dovuta a diverse difficoltà, tra cui gli effetti della pandemia da Covid-19 e lo spopolamento che ha colpito duramente Armungia, oggi abitata da appena quattrocento persone. Ma la voglia di rinascere ha avuto la meglio: grazie alla determinazione dei promotori e al sostegno dell’amministrazione comunale, il calcio torna protagonista in un impianto moderno, con un campo sintetico tra i migliori della zona. «Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale – sottolineano i dirigenti – che ci ha messo a disposizione una struttura di altissima qualità, consentendoci di ripartire nelle migliori condizioni possibili».
La società è guidata dal presidente Andrea Garau, affiancato dal vice Davide Mascia, dai consiglieri Gianfranco Mascia e Cristian Piga, e dai dirigenti accompagnatori Carlo Deplano, Mario Melis e Fabio Serra.
La squadra, affidata al tecnico Mino Saponaro, parteciperà al prossimo campionato di Terza Categoria. La rosa è composta da un mix di giovani talenti del Sarrabus-Gerrei e ragazzi del paese, desiderosi di divertirsi ma anche di costruire qualcosa di importante, magari ripercorrendo i fasti del passato, quando Armungia arrivò fino alla Seconda Categoria.
Tra i protagonisti di questa nuova avventura figurano i portieri Nicolas Ghiani ed Emanuele Carta; i difensori Marcello Congiu, Alex e Omar Lecca, Emiliano Erriu, Enzo Ibba, Federico Anedda, Roberto Marcis, Antonio Carta e Federico Dessì; i centrocampisti Gianfranco Mascia, Fabio Siddi, Alessandro Padiglia, Davide Congiu, Alessio Coni, Tore Mascia, Luigi Melis, Daniele e Thomas Dessì, Cristian Piga, Cristian Vargiolu e Raffaele Cortazzo; e gli attaccanti Enzo Pili, Emanuele Piga, Francesco Siddi, Cristian Bolacchi, Federico Cardia, Alessandro Lussu e Antonio Cannas.
Un gruppo unito, una comunità che ritrova la propria squadra e un campo che torna a essere punto di aggregazione e orgoglio: ad Armungia, il calcio è di nuovo di casa.