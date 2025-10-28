Giù il cappello. Il Muravera vince, agguanta il quarto risultato utile consecutivo e vola in classifica al terzo posto (con l'Albalonga), a 16 punti. Proprio con la squadra che affronterà domenica nel Lazio in uno scontro diretto che promette scintille. La squadra di Francesco Loi è terza, ma è anche la prima fra le sarde. Il tutto dopo nove giornate di campionato, con tre rigori pesantissimi sbagliati che avrebbero avvicinato i sardi alla capolista Scafatese. L'unica squadra ad aver finora battuto la Cos. Una squadra, la Cos, costruita con intelligenza, con innesti azzeccati, che ruota in questo periodo attorno a uomini come Murgia e Feola, con esperienze in campionati superiori e Rossi, terzino goleador, sempre più sorprendente.

Domenica, Alessandro Rossi ha segnato il suo quarto gol che ha sbloccato la gara con la Palmese. I gol segnati da Rossi sono stati tutti pesantissimi. Una vittoria quella colta con la Palmese conquistata tra l'altro con una formazione rimaneggiatissima. Tanti gli innesti di questa domenica, tanti i ragazzini che continuano ad essere inseriti in prima squadra, segno di un settore giovanile fra i migliori in Sardegna con la valorizzazione anche di tanti ragazzi d'Ogliastra. Domenica la trasferta difficilissima sul campo dellAlbalonga, squadra costruita per puntare in alto. Loi spera di recuperare almeno qualcuna fra i numerosi assenti nelle ultime gare. Ad iniziare da Piredda. Anche se c'è da dire che la Cos ha finora girato bene con qualsiasi formazione in campo. Segno che la struttura c'è.

