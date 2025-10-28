Se dagli errori si può ripartire per migliorare, per l’Arzachena Academy Costa Smeralda il ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia giunge a proposito.

Domani al Biagio Pirina la squadra di Mauro Ottaviani ospita il Coghinas detentore del titolo per una sfida che parte in salita, data la sconfitta rimediata all’andata, ma che è ancora aperta a qualunque scenario. Determinante sarà l’approccio, che è quello che è mancato nella gara esterna persa contro il Campanedda in occasione dell’8ª giornata del campionato di Promozione. “Affrontiamo sempre le partite nel modo giusto, soltanto domenica non è stato così”, premette non a caso Ottaviani. “Saremo pronti a fare la partita e cercheremo di ribaltare il risultato: fisicamente stiamo bene e sono fiducioso”, aggiunge il tecnico dei galluresi. “La chiave è la stessa di sempre: fondamentale sarà la concentrazione, perché affrontiamo una squadra forte con giocatori importanti”.

All’andata la formazione allenata da Paolo Congiu si è imposta 2-0 con gol di Ruiu e Mateucci, ma a questo giro i biancoverdi possono contare anche sulla spinta del pubblico di casa per tentare una rimonta difficile ma non impossibile.

Squadre in campo alle 16: Arzachena-Coghinas sarà diretta dall’arbitro Luca Sanna della sezione di Sassari, assistenti Matteo Degortes di Olbia e Giulia Bolognesi di Sassari.

© Riproduzione riservata