La replica all’annuncio da parte di Giuseppe Pistilli della decisione di non proseguire nel percorso di acquisizione dell’Olbia Calcio 1905 arriva da Zurigo, a firma Guido Surace in veste di legale rappresentante di Swiss Pro Promotion Gmbh, proprietaria del 70 per cento delle quote del club gallurese.

“Con molto stupore abbiamo appreso la notizia, solo tramite le testate giornalistiche Moro Seduto e l’Unione Sarda, che il sig. Giuseppe Pistilli ha comunicato di non voler adempiere, a causa di interventi esterni, alle obbligazioni assunte nell’ambito del procedimento di acquisizione della partecipazione, già acquisita, dell’Olbia Calcio”, riporta la nota stampa. “Non entriamo nel merito delle sue scelte e di quali siano state le ragioni alla base della sua dichiarazione, è però bene precisare che la cessione è stata perfezionata, come dimostra anche il comportamento e le dichiarazioni successive alla stessa effettuate dal sig. Giuseppe Pistilli, e che, come già comunicato, sono necessari solo alcuni adempimenti formali concordati”.

Dunque, la conclusione. “L’eventuale rifiuto da parte del sig. Giuseppe Pistilli a dar corso a tali adempimenti formali e a non rispettare gli impegni assunti nei confronti dei calciatori e dei dipendenti sarà, senza dubbio, fonte di sua responsabilità. A tal proposito – si legge infine – abbiamo già dato mandato ai nostri legali al fine di procedere alla richiesta di adempimento delle obbligazioni assunte dal sig. Giuseppe Pistilli, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti dei dipendenti, con i quali ha preso anche contatti diretti nei giorni scorsi”.

