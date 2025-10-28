Si stoppa al primo turno l'avventura di Lorenzo Carboni a Monastir.
Il 19enne algherese, bravo a qualificarsi, è stato sconfitto all'esordio nel tabellone principale dell'Atp50 Challenger tunisino (cemento, 60mila dollari di montepremi).
Carboni è stato sconfitto 7-5, 7-6(4) dal francese Arthur Gea, numero 6 del seeding, al termine di un match lottato e durato 1h47'.

