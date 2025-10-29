Non ci pensa neppure a rinunciare alla sua passione per la caccia, più forte della sua età e di qualsiasi altra distrazione. Pietro Depalmas, all’età di 86 anni, è il protagonista dell’ultima battuta di caccia nelle campagne di Stintino. Nella stagione venatoria in corso ha abbattuto due grossi cinghiali, un bottino che premia ancora una volta la sua volontà di ferro. Non si arrende neppure alle difficoltà, procede spedito, scruta la zona dove poter agire, osserva attorno a sé per non farsi sfuggire alcuna preda. Tutti i segreti della caccia gli ha saputi trasmettere ai giovani cacciatori.

A 86 anni gli è stato rinnovato il porto d’arma e continua a far parte della compagnia di caccia di Stintino. Un decano che non molla, nella caccia come nel lavoro di azienda. Titolare dello storico agriturismo, Depalmas prosegue nella sua attività lavorativa, anche qui con coraggio, precisione e intuito, per raggiungere il suo obiettivo, quello di garantire un buon servizio ai clienti e di continuare a praticare la caccia, un avvincente avventura che condivide con i suoi colleghi più giovani.

