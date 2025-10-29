La sera del 4 febbraio di trent’anni fa avrebbe sentito nella zona di Tuvixeddu delle urla di una ragazza, ripetere più volte dei «No, no, no», e poi avrebbe anche visto un’auto con all’interno alcuni ragazzi che si allontanava a tutta velocità. C’è dunque un nuovo super-testimone nell’inchiesta sulla morte di Manuela Murgia? Il punto interrogativo è d’obbligo, anche perché al momento non sembrano esserci certezze sulla testimonianza raccolta dagli investigatori della Squadra Mobile.

