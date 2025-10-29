Cambio in panchina per il Sant’Elena. Dopo l’esonero di Tonio Madau, la società quartese ha affidato la guida tecnica a Maurizio Rinino, ex giocatore di Chievo e Mantova. Per lui si tratta di un ritorno: aveva già allenato i biancoverdi nella scorsa stagione in Promozione, portandoli fino alla terza posizione prima dell’esonero. «Un tecnico che conosce l’ambiente e le nostre ambizioni», ha dichiarato il patron Luca Meloni, «siamo convinti che possa riportare entusiasmo e risultati».

Rinino, che in passato aveva sostituito anche Fabio Vignati in Eccellenza, dirigerà oggi il primo allenamento e debutterà domenica nella trasferta contro l’Iglesias.

Tra i candidati al ruolo figuravano anche Andrea Cocco, Paolo Busanca e Franco Giordano, ma la società ha scelto la via della continuità puntando su un volto già noto all’ambiente.

© Riproduzione riservata