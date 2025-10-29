Sant’Elena, torna Maurizio Rinino: sarà lui il nuovo allenatore dei biancoverdiIndividuato il successore dell’esonerato Tonio Madau
Cambio in panchina per il Sant’Elena. Dopo l’esonero di Tonio Madau, la società quartese ha affidato la guida tecnica a Maurizio Rinino, ex giocatore di Chievo e Mantova. Per lui si tratta di un ritorno: aveva già allenato i biancoverdi nella scorsa stagione in Promozione, portandoli fino alla terza posizione prima dell’esonero. «Un tecnico che conosce l’ambiente e le nostre ambizioni», ha dichiarato il patron Luca Meloni, «siamo convinti che possa riportare entusiasmo e risultati».
Rinino, che in passato aveva sostituito anche Fabio Vignati in Eccellenza, dirigerà oggi il primo allenamento e debutterà domenica nella trasferta contro l’Iglesias.
Tra i candidati al ruolo figuravano anche Andrea Cocco, Paolo Busanca e Franco Giordano, ma la società ha scelto la via della continuità puntando su un volto già noto all’ambiente.