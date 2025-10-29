Continua l’ascesa in classifica tra le migliori scuola vela in Italia dello Yacht Club Alghero “Paolo Emilio Zoagli”, che si piazza al 18esimo posto su 750 circoli sparsi in tutto il territorio nazionale e al secondo posto in Sardegna, dietro al Circolo Windsurf di Cagliari.

Dal 2021, con il cambio di rotta voluto dal riconfermato presidente Pier Paolo Carta, affiancato dai due delegati allo sport Paolo Emilio Zoagli e Antonello Macciotta, ha visto concretizzarsi investimenti sulle strutture, l’aumento del parco imbarcazioni e la sostituzione di tutti gli istruttori, capitanati dal 2022 da Riccardo Celotto, atleta che si è formato prima nella squadra agonistica e poi dopo qualche esperienza lontano da Alghero, come istruttore nel club algherese.

I numeri del 2025 testimoniano che il sodalizio algherese è in crescita costante. L’aumento degli iscritti che conta 250 ragazzi dai 6 ai 16 anni d'età, la collaborazione con l'Università di Sassari, con la partecipazione di cinquanta studenti e quella con alcune associazioni che si occupano di ragazzi speciali che hanno potuto provare l’esperienza di salire su una barca a vela, traducono il tutto in un anno di risultati di assoluto valore.

Significativo cambio con la nomina dei nuovi responsabili della scuola vela e della squadra agonistica, Michele Chessa e Gian Stefano Usai.

Sabato, i velisti dello Yacht Club Alghero (juniores e seniores) hanno presenziato alla celebrazione per i 50’ anni della Sezione di Alghero della Lega Navale e sono stati premiati per il campionato Vento de l'Alguer. Tra i giovani, Leonardo Masala, Andrea Rinaldi, Cesare Costantino, Diego Festa, Damir Pilichi e Matteo Sotgiu. Nella “classe j24 2025” due gli equipaggi che si sono distinti, il primo con al timone Gian Stefano Usai (primo classificato), l’altro quello che ha visto prodiere Giuseppe Ibba (secondo).

