Comincia male l’esperienza dell’Ossese nella fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. I bianconeri sono stati sconfitti 3-1 dal Montespaccato, nel match d’andata del primo turno. Partita subito in salita per la squadra di Giacomo Demartis, sotto nel punteggio dopo neanche un minuto e mezzo: azione sulla destra, cross basso e tap-in nell’area piccola di Giordani. Lo stesso attaccante raddoppia al 7’: traversone stavolta da sinistra, il portiere Antonio Secchi va di pugno per anticipare Moretti, la porta resta vuota e Giordani mette dentro.

L’Ossese torna in partita al 14’, sugli sviluppi di una punizione sponda di Villa dal fondo sulla destra e irrompe Saba per accorciare le distanze. Poi il match diventa molto teso, con numerose recriminazioni da parte della squadra sarda per l’arbitraggio. In chiusura di primo tempo il gioco resta fermo un paio di minuti, dopo un intervento a centrocampo di un giocatore del Montespaccato, al 48’ invece paga per tutti Villa che – già ammonito – che va a contrasto aereo e per l’arbitro è secondo giallo fra l’incredulità degli ospiti.

Nel corso della ripresa espulso anche l’allenatore dell’Ossese, Demartis, per doppio giallo. Nel finale il tris del Montespaccato con Moretti all’87’, in diagonale su traversone dalla sinistra. E anche in questo caso i sardi hanno da protestare, perché la punizione era stata battuta da un punto diverso da quello del fallo e con l’arbitro girato a parlare con Fancellu.

Ritorno mercoledì prossimo al Walter Frau: l’Ossese dovrà rimontare due gol di svantaggio.

