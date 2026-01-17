Si è svolta ad Arezzo, la quarta edizione della Coppa Italia di Padbol, ospitata dal Rebote Padbol Club, struttura dotata di quattro campi che si conferma un punto di riferimento a livello nazionale per questo sport emergente.

Ad aggiudicarsi il trofeo per la quarta volta consecutiva è stato il club sardo Padbol Ferrini Cagliari, grazie alla coppia formata da Daniel Zara e Filippo Lai, quest’ultimo eletto anche miglior giocatore della competizione.

La finale, combattuta ed emozionante, si è conclusa in tre set contro la nuova coppia Angilletta/Russo, composta appunto dal romano Simone Angilletta, attuale campione italiano, e da Danilo Russo di Agropoli, vicecampione d’Italia nell’ultimo campionato nazionale.

Il primo set, equilibrato nelle fasi iniziali, ha visto prevalere i sardi per 6-3. Nel secondo, dopo un avvio favorevole a Lai e Zara, avanti 4-2, la coppia Angilletta/Russo ha reagito con carattere, ribaltando il parziale e imponendosi per 6-4. Decisivo il terzo set, in cui i sardi hanno preso subito il controllo del gioco, mantenendo il servizio e costruendo un vantaggio rivelatosi incolmabile, chiudendo sul 6-3.

Le altre coppie sarde, tradizionalmente protagoniste a livello nazionale, sono state condizionate dalla sfortuna. Callai/Murgia hanno chiuso al sesto posto dopo un buon torneo. Per problemi fisici assenti le coppie Fabio Argiolas–Gianluca Loddo e Fabio Piras–Mauro Picciau.

Il prossimo appuntamento sarà con il Campionato Italiano, in programma a fine maggio. Per il grande Padbol internazionale in Sardegna, l’attesa è per luglio, dall’8 all’11, quando la Ferrini Cagliari ospiterà la quinta edizione della “International Padbol Cup Sardegna”.

