Colpo grosso del Castiadas che ha ingaggiato l'esterno mancino classe 2004, Mattia Felleca. Il ragazzo, che ha già esordito sabato scorso contro il Cus Cagliari, proviene dal Mobilieri Ponsacco (Serie D) e vanta trascorsi nel settore giovanile del Cagliari Calcio. Il cagliaritano era da settimane sotto la lente di ingrandimento del direttore generale del Castiadas Stefano D'Apice che ha chiuso l'affare col presidente Mauro Vargiolu e del suo vice Matteo Frau.

Un ragazzo di grande talento per i suoi piedi "buoni" e per la capacità di leggere il gioco in fase offensiva che in difesa. Felleca sa proporsi in tutte le parti del campo insomma: un talento che è voluto rientrare in Sardegna dopo la sua esperienza a Ponsacco. L'obiettivo è ora quello di contribuire a tenere in alto la posizione della classifica della sua nuova squadra che sogna il ritorno in Eccellenza dopo aver giocato in passato anche due campionati di Serie D.

