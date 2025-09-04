Colpo di scena alla Cos: torna il difensore Rossi, arrivano Prieto, Zaino, Oassini e IntinacelliUn inaspettato ritorno e tanti nuovi arrivi
Colpo di scena sul mercato della Cos. Dopo aver indossato per poche settimane la casacca del Budoni, è pronto a riprendere in mano le redini della difesa della Costa Orientale Sarda. Un ritorno a sorpresa con protagonista un calciatore che nell'ultima stagione ha fatto davvero bene alla Cos.
Dall’Idolo di Arzana arriva l’argentino Nacho Prieto classe 1994, che va a rinforzare il reparto difensivo, così come Davide Zaino (2007), giovane con grande personalità e prospettiva. A centrocampo ecco Lfareh Oassini, franco-marocchino del 2005 cresciuto nelle giovanili del Paris FC, lo scorso anno in Serie D con la Sarnese, e Francesco Intinacelli, mezzala sinistra cresciuta nelle giovanili dell’Ascoli, con cui è arrivato fino alla Serie B (senza esordire), e con 18 presenze in Serie C con l’Aquila Montevarchi.