Il Calangianus annuncia un gran ritorno in vista del nuovo campionato di Eccellenza. Si tratta di Luca La Rosa, classe 1988, ora nuovo giocatore giallorosso. Un vero e proprio jolly del campo, in grado di ricoprire più ruoli grazie alla sua duttilità: difensore centrale e centrocampista.

La Rosa porta con sé un bagaglio di esperienza costruito sui campi di Olbia, Arzachena, San Teodoro e Budoni. Giocatore di personalità, solido tatticamente e sempre al servizio della squadra, è già a disposizione del tecnico Simone Marini per iniziare subito a dare il suo contributo in campo.

Un innesto di qualità e sostanza, che rafforza ulteriormente la rosa in vista degli impegni stagionali. Aveva già giocato al Calangianus nella stagione 2008-2009, in Serie D.

© Riproduzione riservata