Colpo di mercato del Calangianus: dopo 16 anni torna Luca La RosaL’ex Olbia nella scorsa stagione ha vinto il campionato con il Budoni
Il Calangianus annuncia un gran ritorno in vista del nuovo campionato di Eccellenza. Si tratta di Luca La Rosa, classe 1988, ora nuovo giocatore giallorosso. Un vero e proprio jolly del campo, in grado di ricoprire più ruoli grazie alla sua duttilità: difensore centrale e centrocampista.
La Rosa porta con sé un bagaglio di esperienza costruito sui campi di Olbia, Arzachena, San Teodoro e Budoni. Giocatore di personalità, solido tatticamente e sempre al servizio della squadra, è già a disposizione del tecnico Simone Marini per iniziare subito a dare il suo contributo in campo.
Un innesto di qualità e sostanza, che rafforza ulteriormente la rosa in vista degli impegni stagionali. Aveva già giocato al Calangianus nella stagione 2008-2009, in Serie D.