Non tutti gli addetti ai lavori nel campionato di Promozione girone B inseriscono il Coghinas tra le grandi. I fatti e soprattutto la recente campagna acquisti dimostrano però il contrario.

La squadra, ad esempio, si è assicurata un pacchetto di argentini di grande valore, tra i quali spiccano il centravanti Valenti (ex bandiera del Tempio), il mediano tutto fare Val (ex Li Punti e Valledoria) e il difensore centrale Giammalva, probabilmente il centrale più forte del campionato, anch'egli ex Tempio.

Con queste figure ed altri ingaggi la tifoseria coghinese è autorizzata a sognare.

La squadra agli ordini di Pelé Spano lavora da qualche giorno di gran carriera al Comunale, uno degli impianti sportivi migliori della Sardegna, Sabato 26 agosto in programma un'amichevole di prestigio: contro la Torres. Atteso il pubblico delle grandi occasioni per quella che si preannuncia una bella giornata di sport.



