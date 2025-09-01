Solo nell’ultima partita il Santa Tecla Nulvi ha mancato la qualificazione al secondo turno della Champions League. A Novi Sad, in Serbia, sede delle partite dei quattro gironi della prima fase, Nulvi è rimasta in corsa sino all’ultimo set dell’ultima partita quando ha ceduto, in un match diventato un vero e proprio spareggio, alla formazione ceka del Nino Praga per 3-0.

Il Santa Tecla, neopromosso in serie A1 (esordirà il 20 settembre a Carrara) è stato ammesso alla Champions League grazie ai risultati in campo internazionale delle ultime tre stagioni, che hanno consentito la scalata del ranking europeo.

Alla Spens Arena di Novi Sad Nulvi ha esordito venerdì con la squadra favorita del girone B, l’Alliance Nimes Montpellier, vittoriosa 3-0, in campo con il numero 13 del mondo Alexis Lebrun, l’indiano Thakar (43) e il francese Hachard. Nella formazione sarda esordio del cileno Nicolas Burgos e del russo Petr Fedotov, in campo con Costantino Cappuccio.

Sabato la vittoria per 3-1 con i danesi del Roskilde (sconfitti il giorno prima per 3-0 dal Nino Praga). Successo firmato da Burgos, due punti, e Koldas. Cileno decisivo nell’ultima partita quando ha battuto 3-2, e 6-5 al quinto, lo svedese Lundqvist.

Ieri la partita che decideva il passaggio del turno tra Santa Tecla ed El Nino Praga. I ceki hanno fatto valere la maggiore esperienza e si sono imposti 3-0, punteggio ingeneroso per la squadra allenata da Francesco Ara. Koldas, opposto a Reitspies, ha perso il primo set ai vantaggi, ha vinto il terzo ma non è bastato. Burgos ha vinto il primo set con Konecny, ha subito la rimonta perdendo di misura, 11-9, il terzo e il quarto. Fedotov ha rimontato due set a Pryshchepa, il primo perso ai vantaggi, cedendo 6-3 nel quinto.

Nulvi esce di scena dalla Champions ma non dall’Europa.Il terzo posto nel girone B vale la qualificazione al secondo turno dell’Europe Cup.

