tennis
03 giugno 2026 alle 14:01
Challenger Perugia, Lorenzo Carboni si ferma al primo turnoIl tennista algherese sconfitto all'esordio nel main draw dell'Atp Challenger125
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Si ferma al primo turno il cammino di Lorenzo Carboni nel tabellone principale dell'Atp Challenger 125 di Perugia.
Il tennista algherese (numero 418 della classifica mondiale), bravo a superare le qualificazioni degli Internazionali di Tennis Città di Perugia-Gima Tennis Cup (montepremi 203.900dollari), è stato sconfitto 3-6, 6-1, 6-4 all'esordio nel main draw dallo spagnolo Roberto Carballes Baena (203 Atp, ma numero 49 tre anni fa).
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