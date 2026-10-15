Non si fermano i colpi per la Verde Isola. Il club carlofortino ha iniziato la stagione con tre vittorie su tre: 12 reti segnate e zero subite, che gli valgono il primo posto nel Girone B di Prima Categoria. Dopo l'arrivo di Illia Briukhov è ufficiale anche quello di Alessandro Bilello.

Il profilo

Attaccante esterno classe 2007 abile nel dribbling e nell'uno contro uno. La scorsa stagione ha fatto parte della cavalcata dell'Accademia Sulcitana dalla Prima Categoria alla Promozione. Cresciuto calcisticamente nel Pula, dove ha maturato esperienza nei campionati Giovanissimi Provinciali, Bilello si trova a dover confrontarsi per le prime volte tra i grandi.

La nota del club

"Benvenuto nella Verde Isola, Alessandro Bilello! Accogliamo con affetto e simpatia un giovane attaccante esterno che con la sua abilità nell’uno contro uno, speriamo possa regalarci grandi emozioni in questo campionato. Forza Alessandro!"

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