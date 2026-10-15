Specialmente quelli che lo leggono, hanno la sensazione di avere di fronte sempre "la solita minestra"; le dirette interessate, al contrario, sperano di essere " noiose", ancora per molto tempo. L'argomento riguarda il girone H della Seconda Categoria, che vede in vetta, sin dall'inzio del campionato, sempre le stesse squadre, a quota 9 , e che si portano dietro la caratteristica di appartene a paesi o borghi, che nel nome si rifanno a Porti e Santi. Il Porto San Paolo é stato quasi spietato nell'infliggere a l'Olbia (0) una valanga di reti : 6-2, il risultato finale. Tenero non é stato neppure il Porto Cervo , che ha rimandato a casa il Trinità (3), sotto il pesante fardello di 5 reti. Forse per via del nome che porta, il Sant'Antonio é stato più " tenero", limitandosi al 3-1 sul Biasì (1). Chi si fosse illuso che il nome Porto non dovesse più comparire , perlomeno fino al prossimo commento, rimarrà deluso. Per quanto riguarda le inseguitrici infatti, il nome Porto non è contemplato , ma già nominando il nome del paese " l'attracco" è sicuro: il Palau (ora 7 punti), occupa il 4° posto e nell'ultima gara ha espugnato il campo del Berchidda (1). Il Siniscola Montalbo, unico ospite Baroniese del girone, ,riposava, e ha gli stessi punti: nel suo territorio ricade il porto de La Caletta, e per essere precisi anche con quello di Posada.Per finire in bellezza non rimane che citare La Maddalena, in particolare l'Atletico (4), che nell'Arcipelago ha superato il La Salette (3). Tornando in terra ferma , sempre con 4, troviamo il Funtanaliras Monti , che di misura si é imposto sul Loiri (3).Prima vittoria stagionale per lo Sporting Paduledda , che ha superato la Budonese(0). Nel girone G il Tzaramonte (4), brinda alla sua prima vittoria stagionale. Non brindano invece nè il Laerru(1), ne la Viddalbese (4). L' Alà, unica rappresentante Gallurese del girone F, batte in casa i Torralbesi del Turalva, portandosi a quota 4.

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