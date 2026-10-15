Coppa Italia, variazioni di orario e di campoCambiano date e ore di alcune partite
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In Eccellenza la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia fra Santa teresa Gallura e Calangianus si giocherà alle 15 del 21 ottobre. In Promozione Ozierese-Ovodda gara di ritorno degli ottavi di Coppa del 28 ottobre, inizierà alle 17. Nel campionato di Eccellenza. Tortolì-Santa Teresa del 18 ottobre si giocherà alle 15. Nuorese-Calangianus sempre di domenica prossima si giocherà a Ghilarza per la indisponibilità del campo della Nuorese. In Prima categoria, Sorso-Bonnanaro sempre di domenica 18 ottobre, si giocherà a Sennori. Bonnanaro-Olmedo in calendario per il 25 ottobre si giocherà il 24 ottobre a Thiesi. Anticipata al 24 ottobre anche Ghilarza-Golfo Aranci.