Vittoria in casa per Paolo Massenti, protagonista della terza prova del Campionato sardo di Xc CSAIn, disputata a Guasila su un tracciato reso particolarmente impegnativo dalle piogge dei giorni precedenti. La gara, aperta agli atleti di tutti gli enti della consulta, era valida anche per l’assegnazione dei titoli individuali di mountain bike Interforze. Il percorso si snodava tra i terreni adiacenti alla chiesa romanica della Madonna d’Itria e la vicina località di Is Concas, conosciuta per la presenza di alcune delle domus de janas della Trexenta. Un tracciato variegato, con passaggi tecnici e un fondo reso insidioso dal maltempo, che ha messo alla prova i partecipanti. A tagliare per primo il traguardo è stato il padrone di casa Paolo Massenti, della categoria M4 e portacolori della Bike Tour 4 Mori, con il tempo di 59 minuti e 49 secondi. Per lui anche il primo posto nella classifica assoluta Interforze. Alle sue spalle si è classificato Gianluca Sanna, M4 della Linas Bike, che ha chiuso in un’ora, tre minuti e 48 secondi. Terza posizione per Giovanni Battista Piras, M5 della Piscina Irgas 3C, con il tempo di un’ora, 4 minuti e 16 secondi.

La manifestazione ha assegnato anche i titoli individuali Interforze, conquistati da quattro atleti in rappresentanza delle rispettive amministrazioni. Oltre a Massenti, primo nella categoria M4 per l’Esercito Italiano, in forza al 3º Reggimento Bersaglieri, si sono imposti Antonello Pintus, M6, del 47º Battaglione Trasmissioni dell’Esercito, Roberto Piras, M7, dei Vigili del Fuoco, e Piero Spada, M8, anch’egli dei Vigili del Fuoco. La tappa di Guasila ha così unito la competizione sportiva alla valorizzazione di un territorio ricco di testimonianze storiche e archeologiche, offrendo agli atleti una prova selettiva in uno scenario caratteristico della Trexenta.

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