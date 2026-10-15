Due italiani in semifinale a Santa Margherita di Pula. Si tratta di Giorgio Tabacco e Alexander Weis, approdati alle semifinali del singolare maschile del quarto dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy, con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali, che è iniziata domenica 13 settembre e, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

Nella sfida tra i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, a trionfare è stato quest’ultimo, col punteggio 7-5, 6-4, e domani affronterà il serbo Branko Djuric, che ha superato 7-6(6), 6-4 la testa di serie numero 3 Tommaso Compagnucci. Weis, invece, ha battuto 6-4, 7-5 il qualificato Lorenzo Berto e affronterà il numero 7 del seeding Matthew Eilliam Donald, arrivato in semifinale grazie al netto 6-2, 6-1 nel derby ceco con Jonas Forejtek.

Nel torneo singolare femminile, allineato ai quarti di finale, certa la presenza di un’italiana in semifinale. Domani, si giocherà il match tricolore tra la testa di serie numero 1 Jessica Pieri (che ha superato 6-2, 6-3 la qualificata tedesca Luisa Meyer Auf Der Heide) e Matilde Paoletti (che ha battuto 6-2, 7-5 la qualificata Chiara Fornasieri). Ai quarti anche Angelica Raggi, che ha sconfitto in te set, 1-6, 6-2, 6-3, in 2h35’, la testa di serie numero 2, Alessandra Mazzola. Raggi domani se la vedrà con la greca Valentini Grammatikopoulou, numero 6 del seeding. Out Noemi Maines, sconfitta 6-3, 6-4, in 2h01’, dalla serba Natalija Senic, testa di serie numero 3.

© Riproduzione riservata