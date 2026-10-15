Eccellenza e Promozione, le squalifiche del giudice sportivoMultato il Tempio per le intemperanze dei tifosi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel campionato di Eccellenza i giudice sportivo ha inflitto al Tempio una ammenda di 500 euro. Secondo quanto si legge nel comunicato FIGC, «dalla fine della prima frazione di gioco, i sostenitori del Tempio, in particolare appartenenti alla tifoseria organizzata, avrebbero rivolto frasi offensive all'indirizzo della direttora di gara». Il giudice ha inflitto poi quattro turni di squalifica all'allenatore in seconda Riccardo Marongiu «per espressioni irriguardose nei confronti della terna arbitrale». Quattro giornate anche a Walter Adriani, preparatore dei portieri della squadra sempre per frasi offensive ad un assistente di gara. Un turno di qualifica ad Andrea Cocco della Villacidrese. Tra i giocatori una giornata di squalifica per Forense del Terralba e Caddeo della Villacidrese.
In Promozione invece squalificato per due gare l'allenatore del Luogosanto Riccardo Balzano. Un turno a Cristian Mura allenatore dell'Ozierese. Tra i calciatori quattro giornate a Occhioni del Luogosanto, tre giornate a Miranda del Castiadas, una a Galletti del Monte Alma, Budroni del Thiesi, Mattea dell'Arbus-Guspini Costa verde e Cossu del Selargius.