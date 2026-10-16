Cinque vittorie in cinque giornate, 15 punti, 8 gol fatti e appena 2 subiti: è la miglior difesa del campionato. Il Selargius guida da solo il girone A di Promozione, unica squadra a punteggio pieno, con due lunghezze di vantaggio sull’Arborea. Domenica scorsa a Settimo è arrivato l’1-0 sul Castiadas, firmato da Salis al 47' della ripresa. Ma l’allenatore Antonio Prastaro tiene i piedi ben piantati per terra.

«Non ci aspettavamo assolutamente una partenza così», ammette il tecnico. «I ragazzi sono stati molto bravi e uniti, bisogna proseguire su questi valori».

Contro il Castiadas è servita pazienza. Nel primo tempo occasioni da una parte e dall’altra, con Melis per i granata e Marci per gli ospiti, ma Galasso ha tenuto la porta inviolata. In avvio di ripresa il Castiadas è rimasto in dieci per l’espulsione di Piga, poi al 40' anche il Selargius ha perso Cossu per rosso, dopo che al 27' Rinino aveva sfiorato il vantaggio. Fino al guizzo nel recupero. «È stata una bella partita, fa piacere vedere due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Chiaramente sono soddisfatto del risultato portato a casa all’ultimo assalto».

Una vittoria sofferta, ma Prastaro riconosce i meriti dell’avversario: «Credo che in una gara ci siano anche i valori dell’avversario. In queste partite iniziali siamo stati bravi a gestire i momenti sfavorevoli, ma bisogna migliorare sempre sotto tutti gli aspetti».

Alle spalle dei granata spingono Arborea (13 punti), Ferrini (12) e Sant’Elena (10), tutte vittoriose nell’ultimo turno: l’Arborea ha battuto 2-0 il Samugheo, prossimo avversario del Selargius, la Ferrini 3-1 l’Antiochense e il Sant’Elena 2-0 il Vecchio Borgo Sant’Elia. Ma il tecnico non si sbilancia: «Noi viviamo il momento e giochiamo partita per partita. Ferrini, Sant’Elena, Arborea e Vecchio Borgo Sant’Elia sono squadre con tanti elementi di qualità in rosa, e i valori verranno fuori alla lunga».

Il vero traguardo, del resto, va oltre la classifica: «Pur contenti del momento, non perdiamo di vista il nostro obiettivo, condiviso da me, dal ds Denis Fercia e dalla società: la crescita dei nostri giovani. Il resto arriva dopo».

Domenica prossima la trasferta in casa del Samugheo, a quota 7: «Una buonissima squadra, allenata e organizzata benissimo. Sarà una nuova sfida, tra l’altro in un bel contesto. La concentrazione va tenuta ogni giorno, al di là delle vittorie».

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