Seconda categoria, errore tecnico dell'arbitro: sarà ripetuta la gara Castiadase-BurceiIl risultato è stato annullato dal giudice sportivo
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Il 3 ottobre scorso la gara di Seconda categoria girone A fra Castiadese e il Burcei era finita col successo dei padroni di casa per 4-3.
Il risultato è stato ora annullato dal giudice sportivo che ha deciso di far ripetere la gara fissando anche la data: il 4 novembre alle 15.
Il tutto per un errore tecnico dell'arbitro che aveva ammonito per due volte nella stessa gara un giocatore del Castiadas, senza disporne dell'espulsione per la doppia ammonizione. Da qui, la ripetizione della gara.