La Nuova Icom Selargius centra una vittoria di grande carattere sul parquet del PalaMacchia di Livorno, imponendosi sulla Jolly Acli per 62-59 e conquistando così il secondo successo consecutivo in Serie A2 Femminile. Un risultato prezioso e maturato grazie a una grande rimonta finale che premia la tenacia della formazione giallonera. Decisiva la tripla a un secondo dalla sirena mandata a segno dalla capitana Silvia Ceccarelli.

La cronaca. Le labroniche hanno provato più volte a prendere il controllo, affidandosi al talento di Marangoni, Botteghi e Cruz Ferreira, fino a toccare il massimo vantaggio di +9 nel terzo quarto. La Nuova Icom, pur sotto di diverse lunghezze, non ha mai smesso di crederci: con piccoli passi alla volta, le giallonere hanno rimontato, grazie a D’Angelo ed Erikstrup, fino al pareggio a un minuto dalla sirena con Ceccarelli.

La stessa capitana ha poi chiuso i conti con grande freddezza, segnando la tripla decisiva a un secondo dalla sirena e regalando alla squadra selargina una vittoria esterna di grande spessore.

Basket Livorno-San S. Selargius 59-62

Jolly Acli Livorno: Marangoni 13, Sammartini 2, Botteghi 14, Miccio 12, Cruz Ferreira 16, Braccagni, Sassetti 2, Rinaldi ne, Spagnoli ne, Poggio, Poggi. Allenatore Angiolini

Nuova Icom Selargius: Mura, Berrad 12, Erikstrup 13, Ceccarelli 17, Juhasz 12, D’Angelo 4, Ingenito 3, Pinna 1, Valenti ne, Blecic ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos

Parziali: 17-12; 31-32; 52-45

