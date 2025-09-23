Carmelo Ortu responsabile Sardegna della FISpTPromotore di eventi sportivi è il referente per la Federazione Italiana Sport per Tutti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La FISpT Italia, Federazione Italiana Sport per Tutti, riparte con il progetto Sardegna. Il nuovo responsabile regionale è Carmelo Ortu, promotore di discipline emergenti come footvolley, foottable e teqball, e di iniziative sociali legate allo sport.
Sassarese, 45 anni, Carmelo Ortu è stato attaccante nel calcio sardo con titolo di tecnico UEFA B e ruoli dirigenziali. Pioniere dei beach sport dal 2007, ha fondato la Sardegna Footvolley ASD e ideato il format brevettato Sardinia Beach Sport©️.
FISpT Italia mira a sviluppare progetti innovativi per lo sport popolare e tradizionale in Sardegna, favorendo inclusione e crescita territoriale.
Il Segretario Generale, Filippo Maria Capatti, ha augurato al nuovo responsabile regionale di ottenere grandi risultati e di portare in alto il nome dell'ente nella terra dei quattro mori.