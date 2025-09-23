La FISpT Italia, Federazione Italiana Sport per Tutti, riparte con il progetto Sardegna. Il nuovo responsabile regionale è Carmelo Ortu, promotore di discipline emergenti come footvolley, foottable e teqball, e di iniziative sociali legate allo sport.

Sassarese, 45 anni, Carmelo Ortu è stato attaccante nel calcio sardo con titolo di tecnico UEFA B e ruoli dirigenziali. Pioniere dei beach sport dal 2007, ha fondato la Sardegna Footvolley ASD e ideato il format brevettato Sardinia Beach Sport©️.

FISpT Italia mira a sviluppare progetti innovativi per lo sport popolare e tradizionale in Sardegna, favorendo inclusione e crescita territoriale.

Il Segretario Generale, Filippo Maria Capatti, ha augurato al nuovo responsabile regionale di ottenere grandi risultati e di portare in alto il nome dell'ente nella terra dei quattro mori.

