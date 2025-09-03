Il pareggio per certi versi incoraggiante con (in questo momento) il più quotato Iglesias giustifica nello staff tecnico del Carbonia un cauto ottimismo: non è detto che subentri l’ansia di premere l’acceleratore sulla campagna acquisti. Domenica scorsa, nell’andata degli ottavi di coppa Italia Eccellenza, il derby minerario è finito 1-1. Il primo atto è stato disputato a Narcao stante l’impossibilità di utilizzare lo Zoboli che, non appena saranno conclusi i lavori agli spogliatoi e nel manto erboso, sarà forse disponibile di nuovo dal 20-25 settembre.

Il Carbonia adesso si concentra sulla gara di ritorno a Iglesias. E il mercato? «Ho una bella squadra», analizza l’allenatore Graziano Mannu. «Si torna sul mercato solo a determinate condizioni: se in questi giorni dovesse presentarsi una acquisizione importante e necessaria allora ben venga che si concretizzi subito, altrimenti non c’è fretta e come sovente capita si possono attendere le prossime settimane perché il capitolo degli arrivi è sempre in continua evoluzione».

Nella gara di domenica scorsa il Carbonia è partito in quarta passando in vantaggio, ma un leggero ritardo nella preparazione (legata anche in estate al cambio dei vertici societari) ha fatto pagare lo scotto nel secondo tempo, in cui l’Iglesias è salito in cattedra per larghi tratti. Ma tutto sommato la prestazione dei biancoblù è stata applaudita dai suoi tifosi e ultras, consci di queste difficoltà.

