Arriva dicembre e nel Sulcis Iglesiente è tempo di coppe storiche e prestigiose nei settori giovanili: in settimana decollano infatti due importanti competizioni che da sempre attirano l’attenzione dei ragazzi. Si tratta della 62esima edizione della coppa Santa Barbara di calcio per Allievi (trofeo Aldo Carboni), la più antica competizione sarda per squadre del settore giovanile, e la 34esima edizione della Coppa Capodanno riservata ai Giovanissimi. La Figc di Carbona Iglesias ha sorteggiato i gironi. Per la coppa Santa Barbara (calciatori nati nel 2009-2010) nel girone A ci sono Carloforte, Atletico di Cortoghiana e Gonnesa, nel girone B Carbonia, Portoscuso e Antiochense/Calasetta, nel girone C Iglesias, Marco Cullurgioni di Giba, Nova Domus di Domusnovas e Astra Carbonia. Per la coppa Capodanno (atleti del 2011-12), nel girone A Carbonia, Portoscuso e Atletico Cortoghiana, nel B Marco Cullurgioni, Antas Iglesias e Villamassargia, nel raggruppamento C Iglesias, Karol di Carbonia e Gonnesa, infine nel D Carloforte, Nova Domus, Bindua, Antiochense/Calasetta. Si inizia in settimana dopo la definizione delle date.

