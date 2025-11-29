Non arriva ancora la prima vittoria lontano dal PalaPirastu per la Confelici Cagliari, che cede 74-62 sul parquet della Scandone Avellino, big della Serie B Interregionale. È la quinta sconfitta esterna su altrettante gare, ma questa volta il risultato finale non racconta appieno la prestazione dei rossoblù, che hanno giocato a viso aperto per oltre trenta minuti.

L’Esperia parte forte, toccando il +9, ma nel secondo quarto Avellino trova ritmo e ribalta l’inerzia, spingendo sul break e sfruttando qualche disattenzione dei cagliaritani. Nel secondo tempo la gara resta equilibrata, con entrambe le squadre a basso ritmo e percentuali al tiro contenute. Negli ultimi cinque minuti, però, la Scandone mette a segno l’allungo decisivo dopo una tripla di Cantone (+10), chiudendo la partita senza più rischiare.

I cagliaritani restano a quota 6 punti e si preparano a un trittico di fine anno delicato: Angri e Caiazzo in casa, con in mezzo il derby di Sennori. Per invertire la rotta in maniera decisa servirà vincere tutti e tre i match.

Scandone Avellino-Esperia 74-62

Scandone Avellino: Scanzi 3, Piazza, Cioppa 10, Cantone 12, Ragusa 14, Quarisa 4, Iannicelli 3, Duranti 2, Tonello 7, Beck ne, Vitale 19. Allenatore Carone

Confelici Carni Cagliari: N. Manca, Cabriolu 11, Potì 6, Frattoni 9, Thiam 14, Picciau 9, Locci, Tocco ne, Morgillo 11. Allenatore F. Manca

Parziali: 24-23; 40-39; 56-46

