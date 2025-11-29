Si è disputata oggi la 13ª giornata del campionato di Promozione, girone A, regalando risultati pesanti sia in vetta che in coda alla classifica. Cade in casa il Terralba, sconfitto 0-2 dal Cus Cagliari: la squadra di Daniele Porcu viene così raggiunta dal Guspini (deve ancora recuperare una gara), vittorioso per 1-2 sul campo dell’Atletico Cagliari.

Si avvicina minacciosamente la Villacidrese che, grazie al successo per 2-0 sulla Freccia Parte Montis, si porta a un solo punto da Terralba e Guspini. Brutta battuta d’arresto invece per l’Arborea, travolto 3-0 dalla rivelazione Samugheo. A Sinnai, il Vecchio Borgo Sant’Elia dilaga 5-0 contro il Tonara.

Il Selargius espugna il campo del Pirri grazie a una rete di Pisano (0-1), mentre in coda la Baunese ottiene tre punti preziosi superando 2-1 lo Jerzu.

È ancora in corso Castiadas-Ovodda: i sarrabesi stanno conducendo 2-0 e, in caso di vittoria, salirebbero da soli in vetta alla classifica. Alle 18 è in programma anche Tharros-Uta, ultimo appuntamento di questa intensa giornata.

