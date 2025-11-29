Due anticipi di lusso hanno aperto oggi la dodicesima giornata di Eccellenza. Al “Walter Frau” di Ossi, l’Ossese di Carlo Cotroneo supera 1-0 la capolista Nuorese grazie alla rete di Di Pietro al 27’ del primo tempo. Un successo pesante che potrebbe costare il primato ai barbaricini, destinati a condividerlo per almeno altre 24 ore con Tempio e Atletico Uri. I bianconeri sono momentaneamente al quinto posto a sole due lunghezze dal vertice

Proprio l’Atletico Uri ha centrato l’aggancio in vetta battendo di misura (1-0) un combattivo Buddusò, confermando il proprio stato di forma e rendendo ancora più avvincente la lotta al primo posto.

Il quadro si completa domani (ore 15) con Tortolì-Sant’Elena, Calangianus-Lanusei, Ferrini Cagliari-Villasimius, Iglesias-Carbonia, Ilvamaddalena-Santa Teresa e Taloro Gavoi-Tempio.

