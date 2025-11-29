Rugby Serie A, l'Amatori Alghero sfida la capolistaIl XV algherese giocherà a Parma per la quarta giornata del girone 2
L'Amatori Rugby Alghero torna in campo.
Domani, alle 14.30, per la quarta giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A, il XV algherese giocherà oltre Tirreno contro il Parma, capolista a pari punti con il Piacenza.
Al campo Giuseppe Banchini n.1 si affrontano due squadre reduci da vittorie: gli emiliani 45-5 a Lecco, gli algheresi (quinti) 29-27 a domicilio sul Giacobazzi Modena.
Arbitrerà il signor Riccardo Angelucci di Livorno.
Classifica: Parma e Piacenza 15; Milano 10; Cus Milano 9; Amatori Alghero* 6; Giacobazzi Modena 5; Stade Valdotain e Lecco 4, Noceto* 2; Amatori&Union Milano 0. (* 4 punti di penalizzazione).