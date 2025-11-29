Porto Torres ci riprova. Nel 2017 la finale l'aveva vinta Cantù, ma domani a San Marino (inizio alle 10.30) l'Asinara Waves vuole fotocopiare il risultato che le ha consentito di vincere la Coppa Italia.

La Briantea84, detentrice del titolo italiano, ha vinto 7 volte la Supercoppa, l'ultima l'anno scorso, superando il record dell'Anmic Sassari che ha conquistato 6 trofei, quasi tutti agli inizi degli anni Duemila.

Le due squadre sono sostanzialmente rinnovate rispetto alla stagione passata. Cantù occupa il primo posto in Serie A, grazie a cinque vittorie nelle prime cinque giornate e il primato è condiviso con l’altra squadra sarda, la Dinamo Lab. Meno regolare l'avvio del Porto Torres con 3 vittorie e 2 sconfitte.

