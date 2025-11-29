Scatta domani il tabellone dei playout del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.
In gara otto squadre: le due finaliste si salvano, mentre le altre sei retrocederanno in B1.

In lizza anche il Tc Alghero Mp Finance, che volerà a Torino dove, alle 9, giocherà sui campi del Ronchiverdi: chi perde retrocede, mentre chi vince affronterà il decisivo spareggio-salvezza contro la vincente della sfida tra Tennis Viserba e St Bassano.

