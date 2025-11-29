tennis
29 novembre 2025 alle 14:06
Serie A2 maschile, il Tc Alghero Mp Finance a TorinoScatta domenica il tabellone a otto che decreterà la salvezza di due squadre. Domani, algheresi sui campi del Ronchiverdi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Scatta domani il tabellone dei playout del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.
In gara otto squadre: le due finaliste si salvano, mentre le altre sei retrocederanno in B1.
In lizza anche il Tc Alghero Mp Finance, che volerà a Torino dove, alle 9, giocherà sui campi del Ronchiverdi: chi perde retrocede, mentre chi vince affronterà il decisivo spareggio-salvezza contro la vincente della sfida tra Tennis Viserba e St Bassano.
© Riproduzione riservata