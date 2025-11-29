Nell'anticipo di questo pomeriggio del girone A della Seconda categoria, il Kalagonis piega per 2-0 la Ferrini Quartu e vola a 20 punti nella classifica del girone.

Un momento magico per la squadra di Maracalagonis che sta disputando davvero un bel campionato con sei vittorie in nove gare, due pareggi e una sola sconfitta.

La gara è stata decisa dai gol di Locci al 15' e di Sanna al 35’.

