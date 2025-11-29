calcio
29 novembre 2025 alle 19:05aggiornato il 29 novembre 2025 alle 19:06
Seconda categoria: vola il Kalagonis, battuta anche la Ferrini QuartuLa gara è stata decisa dai gol di Locci al 15' e di Sanna al 35’
Nell'anticipo di questo pomeriggio del girone A della Seconda categoria, il Kalagonis piega per 2-0 la Ferrini Quartu e vola a 20 punti nella classifica del girone.
Un momento magico per la squadra di Maracalagonis che sta disputando davvero un bel campionato con sei vittorie in nove gare, due pareggi e una sola sconfitta.
La gara è stata decisa dai gol di Locci al 15' e di Sanna al 35’.
