Serie D, venti giocatori convocati dalla CosLa sfida domenica contro il Budoni
L'allenatore Francesco Loi ha convocato venti giocatori per la trasferta della Cos di domani a Budoni: sono Xaxa Leonardo, Feola Andrea, Dessena Simone, Murgia Alessio, Rossetti Nicolò, Zurbriggen Santiago, Ben Soilihi, Sacko M’Palk, Nurchi Sergio, Castineira Gonzalo Luis, Marini Gianluca, Floris Mattia, Demarcus Antonio, Satalino Vittorio, Intinacelli Francesco, Marsilii Cristiano, Loddo Ettore, Cabiddu Tommaso, Zaino Davide, Giosa.
Una trasferta difficile ma dal pronostico incertro quella che attende la Cos. Il Budoni è quarto in classifica con 24 punti. La Cos è sesta con venti punti.