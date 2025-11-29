Si sono disputati oggi due anticipi della 14ª giornata del campionato di Serie D, girone G.

Pesante sconfitta per il Monastir sul campo del Trastevere: finisce 4-1 per i laziali. I padroni di casa sbloccano il risultato alla mezz’ora con Lorusso, poi raddoppiano otto minuti più tardi con Crescenzo. Nella ripresa, al 31’, la squadra di Angheleddu accorcia le distanze grazie a Piro, ma tra il 39’ e il 40’ Morano sigla una doppietta che chiude definitivamente la partita.

Colpo grosso invece per il Latte Dolce, che espugna (0-1) il difficile campo della Palmese grazie a una rete di Emanuele Luiu al 27’. I biancocelesti chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Tannor, ma resistono e conquistano tre punti preziosi. Con questo successo i sassaresi raggiungono quota 20 punti, agganciando Monastir e Cos, che domani sarà impegnata nel derby contro il Budoni.

© Riproduzione riservata