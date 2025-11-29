Serie D: anticipo amaro per il Monastir, bene invece il Latte DolceI sassaresi espugnano il campo della Palmese
Si sono disputati oggi due anticipi della 14ª giornata del campionato di Serie D, girone G.
Pesante sconfitta per il Monastir sul campo del Trastevere: finisce 4-1 per i laziali. I padroni di casa sbloccano il risultato alla mezz’ora con Lorusso, poi raddoppiano otto minuti più tardi con Crescenzo. Nella ripresa, al 31’, la squadra di Angheleddu accorcia le distanze grazie a Piro, ma tra il 39’ e il 40’ Morano sigla una doppietta che chiude definitivamente la partita.
Colpo grosso invece per il Latte Dolce, che espugna (0-1) il difficile campo della Palmese grazie a una rete di Emanuele Luiu al 27’. I biancocelesti chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Tannor, ma resistono e conquistano tre punti preziosi. Con questo successo i sassaresi raggiungono quota 20 punti, agganciando Monastir e Cos, che domani sarà impegnata nel derby contro il Budoni.