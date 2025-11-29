Inizia la stagione dell’hockey indoor femminile, l’Amsicora difende lo scudetto vinto a febbraio nella Final Four di Pescara. Era il primo titolo vinto dopo trentacinque anni. Domani a Torino il primo di cinque concentramenti, apre la giornata Amsicora-Lorenzoni e prosegue con Cus Torino-HC Riva. L’Amsicora torna in campo per affrontare l’HP Milano, a seguire Cus Padova-Lorenzoni, Milano-Riva e Cus Padova-Cus Torino.

Se nella scorsa stagione la squadra cagliaritana era partita per salvarsi, salvo poi vincere a sorpresa il titolo, quest’anno indossa il vestito della protagonista, se non della favorita. Per gli allenamenti può disporre finalmente di un impianto adeguato, il Pala Coni, che ospiterà domenica prossima il secondo concentramento.

La squadra è affidata ancora a Roberto Carta, con le stesse protagoniste dello scudetto, dalle più esperte Maryna Khilko e Maryna Vynohradova, a Ludmila Valenti. L’argentina, in Belgio per la stagione outdoor, segnò due delle tre reti nella finale di Pescara vinta contro il Cus Torino.

© Riproduzione riservata