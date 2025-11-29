Campionato Invernale, le partite della sesta giornataSi disputa domenica il sesto turno della competizione regionale maschile e femminile a squadre
Si disputa domani la sesta giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre.
Ecco partite e classifiche della Prima Serie.
Prima serie maschile.
Tc Cagliari A-Poggio Sport Village A (ore 9)
Torres Tennis-Tc Moneta
Tc Alghero-Tc70 Oristano A (10)
Riposa: Tc Terranova A.
La classifica: Tc Terranova A 10; Tc Cagliari A** e Poggio Sport Village A* 6; Torres Tennis*** e Tc Moneta* 2; Tc Alghero A* e Tc70 Oristano* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).
Prima serie femminile.
Tc Cagliari A-Quattro Mori Tennis Team A (ore 9)
Tc Alghero-Cus Cagliari (10)
Tc Terranova A-Sporting Ct Quartu A
Riposa: Torres.
La classifica: Torres Tennis* 8; Quattro Mori Tennis Team A***, Tc Cagliari A**, Sporting Ct Quartu A* e Tc Terranova A* 4; Tc Alghero*** e Cus Cagliari 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).