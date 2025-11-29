Si disputa domani la sesta giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre.

Ecco partite e classifiche della Prima Serie.



Prima serie maschile.

Tc Cagliari A-Poggio Sport Village A (ore 9)

Torres Tennis-Tc Moneta

Tc Alghero-Tc70 Oristano A (10)

Riposa: Tc Terranova A.



La classifica: Tc Terranova A 10; Tc Cagliari A** e Poggio Sport Village A* 6; Torres Tennis*** e Tc Moneta* 2; Tc Alghero A* e Tc70 Oristano* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).



Prima serie femminile.

Tc Cagliari A-Quattro Mori Tennis Team A (ore 9)

Tc Alghero-Cus Cagliari (10)

Tc Terranova A-Sporting Ct Quartu A

Riposa: Torres.



La classifica: Torres Tennis* 8; Quattro Mori Tennis Team A***, Tc Cagliari A**, Sporting Ct Quartu A* e Tc Terranova A* 4; Tc Alghero*** e Cus Cagliari 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).

© Riproduzione riservata